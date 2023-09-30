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السبت 30 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

برايتون يسقط بسداسية أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

أستون فيلا
أستون فيلا
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تعرض برايتون لهزيمة ساحقة من أستون فيلا، بستة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي أُقيمت في إطار الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز على أرض ملعب فيلا بارك.

بدأت المباراة بشكل سريع حيث افتتح أولي واتكينز التسجيل لصالح أستون فيلا في الدقيقة 14، وأضاف هدفاً آخر بعد 7 دقائق فقط، وتفاقمت معاناة برايتون عندما سجل بيرفيس استوبينيان هدفًا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 26.

في الشوط الثاني، نجح أنسو فاتي، المعار من برشلونة، في تسجيل هدف لفريق برايتون في الدقيقة 50، ورغم هذا الهدف، لم يستطع برايتون التعافي من سيطرة أستون فيلا.

وتمكن أولي واتكينز من تسجيل هدفه الثالث في الدقيقة 65. وفي الدقيقة 85، أضاف جاكوب رامسي الهدف الخامس لأستون فيلا، واكتملت السداسية في الدقيقة 97 عندما سجل دوجلاس كوستا هدفًا بعد أن أهدر واتكينز فرصة واضحة أمام المرمى.

بهذا الفوز، احتل أستون فيلا المركز الرابع برصيد 15 نقطة، بينما تجمد رصيد برايتون عند نفس العدد من النقاط ليحتل المركز الثالث، في انتظار نتائج مباراتي توتنهام وأرسنال.
 

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برايتون أستون فيلا الدوري الإنجليزي
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