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السبت 30 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

إصابة مستوطن إسرائيلي بجروح خطيرة إثر عملية طعن في القدس المحتلة

الشرطة الإسرائيلية
الشرطة الإسرائيلية
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أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم السبت، بإصابة مستوطن إسرائيلي نتيجة لتعرضه لعملية طعن في مدينة القدس المحتلة، إذ نقلت القناة الـ13 الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، تعرض مستوطن لعملية طعن وإصابته بجروج خطيرة، في مدينة القدس، ويجري البحث عن منفذ العملية، وأن عملية الطعن قيد الفحص، بحسب وكالات.

وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني، إصابة شاب إسرائيلي (30 عامًا) بجراح خطيرة جدا، نتيجة لتعرضه لعملية طعن ويجري البحث عن منفذها، حيث تم استدعاء فريق "نجمة داوود الحمراء" إلى مكان الحادث، وتم نقل المصاب وهو في حالة حرجة إلى مستشفى "هداسا" في مدينة القدس.

وأوضحت أن الشرطة الإسرائيلية تقوم بالبحث عن المشتبه به الذي لاذ بالفرار فور قيامه بعملية الطعن، مباشرة، في وقت أصيب مواطن آخر بجروح بسيطة ويبلغ من العمر (25 عاما) ولا يحتاج إلى الذهاب للمستشفى.

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