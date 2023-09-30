قبل مواجهة ألمانيا بالمونديال.. عبدالله السعيد يدعم منتخب مصر للصم والبكم

أبدى عبد الله السعيد قائد نادي بيراميدز دعمه الكامل لمنتخب مصر للصم والبكم المشارك في بطولة كأس العالم التي تقام حاليا في دولة ماليزيا.

وكتب السعيد على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي قائلا: “كل الدعم لأبطال منتخب مصر لكرة القدم للصم، وخالص التمنيات في تخطي دور الثمانية غدا، نحو مزيد من تشريف بلدنا الغالي مصر في بطولة العالم”.

يذكر أن منتخب مصر نجح في التأهل للدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم حيث يواجه ألمانيا غدا في طريقه نحو حجز مكانه في الدور نصف النهائي.

وتقام البطولة فى ماليزيا خلال الفترة من 23 سبتمبر وحتى 7 أكتوبر المقبل، ويشارك فيها 19 منتخبا يمثلون قارات العالم.

ويضم منتخب الضم والبكم في البطولة 24 لاعبا هم: محمد الهامى وحماده فاروق ومحمد السيد وأحمد عماد ومحمد عزت وسعيد أنور ومصطفى قدرى ومحمد عبد الحميد ومحمد عماد والسيد شوقى وعادل طارق ونبيه سامح وقاسم أسامة ومحمد محمود وماهر محمد ومحمد أحمد وعبد السلام إبراهيم وصابر جمال والسيد أحمد ومصطفى فتحى وأحمد مسعود وعمر محمد وحسن نبيل ومحمد صالح وعبد الله محمود وعلى السيد ومصطفى عبد الحميد وإسماعيل محمد وعبد الرحمن عبد الله ومحمد طه وعمر سمير وماهر الجوهرى ومصطفى عبد الستار.

فيما يضم الجهاز الفنى والإدارى كلا من: محمد يحيى يوسف عضو مجلس إدارة اللجنه البارالمبية رئيسا للبعثة ومعه السيد مسعود سالم رئيس لجنة الصم وشوكت النجار مدير فنى وفؤاد عبد الحميد مدرب عام وهشام سليمان مدرب حراس مرمى والسيد جمعه إدارى وحماده حسنى أخصائى العلاج الطبيعى.جدير بالذكر أن المنتخب المصرى فاز بالميدالية الفضية فى البطولة السابقة والتى أقيمت بتركيا عام 2022.