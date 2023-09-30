الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح على رأس تشكيل ليفربول لمواجهة توتنهام

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به المواجهة المرتقبة أمام توتنهام هوتسبير، في المباراة التي تجمع بينهما في قمة الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يحل فريق ليفربول، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره توتنهام بملعب استاد توتنهام هوتسبير، في لقاء يديره تحكيميًا الحكم سيمون هوبر، وينطلق في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

يتواجد محمد صلاح على رأس تشكيل الريدز في مواجهة السبيرز، بعدما قرر كلوب إراحته في المباراة الماضية أمام ليستر سيتي في الدور الثالث من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

يعاون محمد صلاح في الخط الهجومي، الهولندي كودي جاكبو، والكولومبي لويس دياز، كما يشارك جو جوميز أساسيًا في مركز الظهير الأيمن.

سجل محمد صلاح 3 أهداف حتى الآن بالبريميرليج في الموسم الجاري 2023-2024، وصنع 4 أخرى في 6 مباريات خاضها مع ليفربول.

يحتل ليفربول، المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 16 نقطة، فيما يأتي توتنهام سادسًا بـ14 نقطة.

تشكيل ليفربول لمواجهة توتنهام

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: أندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - جو جوميز

خط الوسط: كورتس جونز - ماك أليستر - دومينيك سوبوسلاي

وفي الهجوم: محمد صلاح - كودي جاكبو - لويس دياز.