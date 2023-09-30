اختتام الأنشطة الصيفية في «ثقافة بني سويف»

نظم فرع ثقافة بني سويف مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بمواقعه، ضمن البرنامج المعد من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، الخاص بشهر سبتمبر الحالي.

وشهد بيت ثقافة الفشن احتفالية بمناسبة المولد النبوي الشريف، تضمنت محاضرة تحدث خلالها أحمد ماهر عن ذكرى مولد النبي الكريم الذي جاء رحمة للعالمين، مؤكدا على ضرورة الاقتداء بالرسول في القول والفعل، تلى ذلك تقديم تواشيح دينية ولقاء شعري بحضور الشاعرين أحمد هيكل، وزياد صلاح.

ونظمت مكتبة سمسطا أمسية أدبية بمشاركة الشعراء محروس محمد، خالد العطار، محمد أحمد، أحمد عويس.

وأقيمت أمسية شعرية للشاعرين صفاء صلاح، ومحمد شلقامي لمناقشة أعمال أشعار الراحل بيرم التونسي، كما تجدد اللقاء الأسبوعي لنادي أدب الطفل بقصر ثقافة بني سويف، هذا إلى جانب أمسية شعرية شهدها نادي أدب قصر ثقافة ببا.