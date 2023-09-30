مصر أكتوبر: "حكاية وطن" يوضح طريقة إدارة الدولة خلال الـ10 سنوات الماضية

شاركت الدكتورة دعاء زهران، أمين أمانة القاهرة الجديدة وأمانة التدريب والتثقيف بالمركزية بحزب مصر أكتوبر، فى مؤتمر "حكاية وطن" الذي انطلق بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفي مدبوليرئيس الوزراء.

وقالت زهران، خلال تصريحات صحفية، إن مؤتمر "حكاية وطن" يوضح حقيقة ما تم فى مصر خلال الـ10سنوات الماضية، وحجم الجهد المبذول فى ظل التحديات التي كانت تواجه الدولة فى هذا التوقيت.

وأشارت إلي أن الدولة المصرية، استطاعت خلال حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن ترسم طريقها نحو الجمهورية الجديدة، محققة في هذا الطريق انجازات في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية.

وأكدت زهران، أن مؤتمر حكاية وطن ألقى الضوء على طريقة إدارة الدولة خلال السنوات الماضية وكيف استطاعت الدولة أن تحقق إنجاز كبير فى ملف البنية التحتية، وقطاعات كثيرة مثل، الطاقة والكهرباء والزراعة والصناعة.