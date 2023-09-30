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السبت 30 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

غرق طفل في ترعة المريوطية بالبدرشين

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، جهودها لانتشال جثة طفل غرق  في ترعة المريوطية بمنطقة أبو صير بالبدرشين.
تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها غرق طفل في ترعة المريوطية بمنطقة أبو صير بالبدرشين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري وجارى انتشال الجثة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة غرق البدرشين
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