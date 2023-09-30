غرق طفل في ترعة المريوطية بالبدرشين

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، جهودها لانتشال جثة طفل غرق في ترعة المريوطية بمنطقة أبو صير بالبدرشين.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها غرق طفل في ترعة المريوطية بمنطقة أبو صير بالبدرشين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري وجارى انتشال الجثة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.