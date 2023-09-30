قمة الدوري الإسباني.. فينيسيوس يعود لتشكيل ريال مدريد الأساسي أمام جيرونا

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به المواجهة المرتقبة أمام جيرونا، في المباراة التي تجمع بينهما في قمة منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإسباني.

ويحل ريال مدريد، اليوم السبت، ضيفًا على جيرونا بملعب مونتيليفي، في مباراة تنطلق في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

ويعد فريق جيرونا، الحصان الأسود لبطولة الدوري الإسباني في الموسم الجاري 2023-2024، حيث يناطح كبار المسابقة ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد.

وتحمل هذه المباراة، معركة كروية شرسة؛ لأن الفائز بالثلاث نقاط منها سيتصدر جدول ترتيب الليجا، ويزيح برشلونة من القمة.

وعاد البرازيلي فينيسيوس جونيور، لتشكيل الريال الأساسي في مواجهة اليوم، ليقود الخط الهجومي مع خوسيلو بمعاونة الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام.

ويحتل جيرونا، وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 19 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن ريال مدريد صاحب المركز الثالث، فيما يتصدر برشلونة الترتيب بـ20 نقطة.

تشكيل ريال مدريد لمواجهة جيرونا

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا

خط الدفاع: كامافينجا – ناتشو – روديجير – كارفخال

خط الوسط: توني كروس – أوريلين تشواميني – فيديريكو فالفيردي – جود بيلينجهام

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - خوسيلو.