مقتل شخص وإصابة آخرين إثر انفجار قوي بفرنسا

أفادت إذاعة "فرانس بلو"، اليوم السبت، بمقتل شخصا وإصابة آخرين في بلدة لا موفي شمالي فرنسا، إثر انفجار قوي أمكن سماعه على بعد عدة كيلومترات.

وذكرت المحطة الإذاعية: "في يوم السبت 30 سبتمبر، قتل رجل في انفجار في بلدة لا موفي، كما أصيب شخصان آخران، أحدهما في حالة خطيرة، واثنان آخران في حالة صدمة".

وبحسب "فرانس بلو"، تجمع خمسة أشخاص في منزل قريب لشخص متوفى لفرز ممتلكاته، وبعد ذلك، في انتهاك للقواعد، أشعلوا النار في الخارج لحرق الأشياء غير المهمة. وبعد إضافة كيس يحتوي على مادة مجهولة حتى الآن إلى النار، وقع انفجار قوي لدرجة أنه سمع على بعد سبعة كيلومترات من موقع الحريق.

وتوفي رجل يبلغ من العمر 64 عاما، وتم نقل رجل آخر في عمره جوا إلى المستشفى مصابا بجروح خطيرة. وتسبب الانفجار في تحطم النوافذ وهدم أسطح المباني المجاورة. ووصل 25 من رجال الإطفاء وخدمات الطوارئ الأخرى إلى موقع الحادث.

وتم تسييج محيط المكان، حيث لا تستبعد خدمات الإنقاذ خطر وقوع انفجار جديد.