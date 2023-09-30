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السبت 30 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

جامعة طنطا توجه رسالة شكر للرئيس السيسي

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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وجه مجلس جامعة طنطا برئاسة الدكتور محمود ذكى، رسالة شكر وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، تقديرا لدوره التاريخي في دعم الجامعات ومنظومات التعليم العالي والبحث العلمي المصرية والتي انعكست بوضوح في فعاليات يوم تفوق جامعات مصر والذي انعقد بجامعة قناة السويس يوم الثلاثاء الماضي.

وأكد مجلس جامعة طنطا خلال اجتماعه اليوم السبت، تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتفعيل دور الجامعات في دعم قضايا التنمية المُستدامة، ودعم التخصصات العلمية التي تركز على التحول الرقمي، وتعزيز ربط البرامج الدراسية المستحدثة بالاحتياجات الفعلية الحالية والمستقبلية لسوق العمل، وتعظيم دور الجامعة في مواجهة التحديات التي تواجه الدولة المصرية بالتعاون مع شركاء التنمية في كافة القطاعات ومن خلال برامج تنفيذية وآليات وسياسات واضحة ومعلنة وفق جداول زمنية دقيقة.

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التحديات التى تواجه الدولة المصرية التعليم العالي والبحث العلمي القيادة السياسية المبادرة الرئاسية حياة كريمة
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