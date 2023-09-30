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السبت 30 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بالقوة الضاربة.. أوسوريو يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة أرتا سولار

الزمالك
الزمالك
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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق لقاء أرتا سولار بطل جيبوتي في السابعة مساء اليوم السبت، باستاد القاهرة الدولي في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

 

ويضم التشكيل كل من:

 

حراسة المرمى : محمد عواد 

 

خط الدفاع : أحمد فتوح - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي - عمر جابر.

 

خط الوسط : نبيل عماد دونجا  - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

 

خط الهجوم:  سيف الجزيري - ناصر منسي - مصطفى شلبي.

 

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي محمد عبد الغني وحسام عبد المجيد ومحمد طارق وحاتم سكر ومحمد أشرف روقا وسيد عبد الله "نيمار" ويوسف أوباما وإبراهيما نداي.

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خوان كارلوس أوسوريو أوسوريو كأس الكونفدرالية الأفريقية
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