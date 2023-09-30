الدوري الفرنسي.. مبابي يقود هجوم باريس سان جيرمان أمام كليرمونت

أعلن الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة كليرمونت، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الفرنسي.

ويحل فريق باريس سان جيرمان، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره كليرمونت بملعب جابرييل مونبيد، حيث ينطلق اللقاء في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود النجم الفرنسي كيليان مبابي هجوم البي إس جي أمام مضيفه اليوم، ويعاونه راندال كولو مواني، وعثمان ديمبلي.

واكتسح الفريق الباريسي، نظيره أولمبيك مارسيليا برباعية نظيفة في كلاسيكو فرنسا، الذي جمع بينهما بالجولة الماضية من مسابقة «ليج 1».

ويحتل باريس سان جيرمان المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 11 نقطة، فيما يتذيل كليرمونت الترتيب بنقطة وحيدة.

تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة كليرمونت

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: دانيلو بيريرا - سكرينيار - ماركينيوس

خط الوسط: أشرف حكيمي - فيتينيا - رويز - باركولا

وفي الهجوم: مبابي - كولو مواني - عثمان ديمبلي.