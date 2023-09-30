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السبت 30 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

«العربي لسيدات الأعمال»: مصر حققت إنجازات غير مسبوقة لتهيئة مناخ الاستثمار في عهد السيسي

الدكتورة عبير عصام
الدكتورة عبير عصام
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شاركت الدكتورة عبير عصام رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال، عضو الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين بمؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية و الإنجاز"، المقام في العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم السبت، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقالت عبير عصام، في تصريحات صحفية، إن مؤتمر حكاية وطن يوضح للجميع بما لا يدع مجالا للشك حجم الإنجازات التي شهدتها مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.

 

وأكدت أن مصر في خلال 10 سنوات حققت نجاحات وإنجازات غير مسبوقة في محور تهيئة مناخ الأعمال للاستثمار الأجنبي والمحلي علي مستوي البنية التحتية والطرق والكهرباء والإجراءات والقوانين المحفزة لنمو أعمال الشركات إلي أن اصبحت تملك قوة جذب كبيرة وتعد مركزا إقليميا لجذب الاستثمار في ظل ارتفاع تكلفة الانتاج في العالم والمشاكل والأزمات الاقتصادية التي تواجهها الشركات في الطاقة وسلاسل الامداد وغيرها.

وأشادت عبير عصام، بالقرارات الجريئة التي اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار، حيث أن الدولة رفعت قيود تملك الاجانب للعقارات بالإضافة إلى تيسيرات في منح الجنسية والإقامة وهي من القرارات المحفزة لتصدير العقار وجذب أنظار المستثمرين ورؤوس الأموال التي تبحث عن الاستقرار وفرص النمو والنفاذ إلي الاسواق.

وأشارت إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الذكية الممتدة في مختلف المحافظات تمثل نقطة تحول وتغير وجه الحياة في مصر كما تعد دليلاً واضحاً على ما شهدته من تنمية عمرانية وحضارية، موضحة جهود الدولة في تنفيذ العديد من المشروعات السكنية الجديدة لتوفير سكن وحياة كريمة للمواطنين وكذلك للقضاء على العشوائيات، فضلاً عن آلاف من المشروعات القومية الكبرى والإنجازات العملاقة غير المسبوقة في تاريخ مصر. 

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