أعلنت وزارة الدفاع الروسية تكبيد الجيش الأوكراني خلال اليوم الماضي خسائر فادحة بلغت 700 جندي بين قتيل ومصاب، وتدمير مستودعات للأسحلة وإسقاط 25 طائرة بدون طيار (مسيرة) أوكرانية، بحسب ما ذكرت "روسيا اليوم".

وعلى محور دونيتسك أحبط الجيش الروسي 7 هجمات شنها الجيش الأوكراني، وكبدته خسائر بلغت 430 عسكريا على الأقل بين قتيل ومصاب.

أما على محوري خيرسون ودونيتسك دمرت القوات المسلحة الروسية 3 مستودعات ذخيرة تابعة للقوات الأوكرانية.

وفي اتجاه جنوب دونيتسك استطاع الجيش الروسي القضاء على ما يزيد عن 120 جنديا أوكرانيا.

في حين، على محور خيرسون تكبدت القوات الأوكرانية خسائر في الرواح والمعدات حيث تم القضاء على 40 جنديا.

فيما اعترضت الدفاعات الجوية الروسية خلال اليوم الماضي 9 صواريخ أطلقتها القوات الأوكرانية من نوع "أوراجان" و"هيمارس" أمريكية الصنع.

كما أسقطت الدفاعات الجوية الروسية خلال اليوم الماضي 25 مسيرة أطلقها الجيش الأوكراني.