غدًا.. داليا عبدالرحيم تُقدم برنامج «الضفة الأخرى» على «القاهرة الإخبارية» وتكشف دور الإخوان فى الحرب الروسية الأوكرانية

السبت 30/سبتمبر/2023 - 04:54 م

تعرض قناة «القاهرة الإخبارية»، فى الحادية عشرة من مساء الغد الأحد، رابع حلقات برنامج «الضفة الأخرى»، الذى تقدمه الكاتبة الصحفية داليا عبدالرحيم، رئيس تحرير جريدة وموقع «البوابة» ومساعد رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لملف الإسلام السياسي.

أكدت داليا عبدالرحيم، أن حلقة الغد تدور حول تنامي خطر الإرهاب في شرق القارة الأوروبية وملامح نشأة الحركة الجهادية في تلك المنطقة الملتهبة منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، ودور الإخوان في هذا النشاط وأبرز قادة المنظمات الإرهابية هناك وقادة الحرب في تلك المنطقة الذين تتلمذوا على أفكار الإخوان ومنظرها الأهم سيد قطب، كما يقدم البرنامج خريطة متكاملة للتنظيمات الجهادية فى رومانيا وبولندا ومقدونيا ومنطقة القوقاز.

ولأول مرة، يضع البرنامج أمام المشاهد، من خلال عدة تقارير، بانوراما شاملة تكشف الصلة الوثيقة بين الحركات الجهادية في شرق أوروبا وبين ما يحدث في تلك المنطقة من صراعات وتوترات.

كما تعرض الحلقة بالتفصيل منظمات الإخوان في شرق أوروبا، وأهمها منظمة «الرائد» التي تتبعها جمعيات أخرى وتمارس أنشطة بالغة الخطورة، وتستهدف الطلاب الذين يدرسون في الجامعات الأوكرانية باعتبارهم الأداة الأهم للجماعة لتحقيق أهدافها حيث يتم تجنيدهم مع التركيز على المصريين الهاربين من أحكام صدرت بحقهم جراء تورطهم في أعمال إرهابية واستغلالهم في بناء هياكل تنظيمية تهدد قلب أوروبا.

وتستضيف داليا عبدالرحيم، فى حلقة الغد الأحد، نخبة من المتابعين للأوضاع فى شرق أوروبا، من بينهم الشيخ أحمد التيمي مفتي أوكرانيا، ود. رولان لومباردى أستاذ التاريخ بالجامعات الفرنسية ورئيس تحرير موقع “لو ديالوج”، ود. عمرو الديب الأستاذ المساعد بمعهد العلاقات الدولية والتاريخ بموسكو، ود. عمار قناة الخبير بالجماعات الإرهابية فى القارة العجوز.

كان برنامج «الضفة الأخرى» قد تصدر تريند موقع «x» (تويتر سابقًا)، بعد إذاعة حلقاته السابقة، وفق ما أعلنته قناة «القاهرة الإخبارية«.

يذكر أن قناة «القاهرة الإخبارية» تحمل شعار الدقة والصدق في نقل الأخبار من قلب الحدث والتحليل والعمق في التناول لجميع الأحداث التي تشهدها دول العالم.