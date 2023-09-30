الجيش الروسي: اعتراض 10 صواريخ أوكرانية وتدمير 25 طائرة بدون طيار

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن الدفاعات الجوية الروسية اعترضت 9 صواريخ تابعة للجيش الأوكراني من طراز "أوراجان" وصاروخ واحد من طراز "هيمارس" خلال اليوم الماضي.

وأشارت الدفاع الروسية في بيان أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية إلى أنه تم أيضا إسقاط 25 طائرة أوكرانية بدون طيار بالقرب من في إقليمي لوجانسك ودونيتسك، ومناطق زابورويجيا وخيرسون وليمان وخاركوف خلال اليوم الماضي.

وحول تطورات المعارك في مختلف أنحاء أوكرانيا، ذكر البيان أن القوات الروسية صدت 7 هجمات أوكرانية في منطقة دونيتسك اليوم الماضي، ما أسفر عن مقتل وإصابة 430 جنديًا أوكرانيا، وتدمير 4 مركبات قتالية مدرعة وسيارتين ونظام مدفعي أمريكي الصنع وآخر بولندي الصنع.

وفي خيرسون، أشار البيان إلى أن الجيش الأوكراني فقد ما يصل إلى 40 جنديا في خلال اليوم الماضي، بالإضافة إلى 3 مركبات عسكرية.

وفي زابوريجيا، دمرت القوات الروسية مدفع هاوتزر أمريكي الصنع من طراز "إم-119" ونظام مدفعية بريطاني الصنع من طراز "إف إتش 70" في منطقة زابورويجيا خلال اليوم الماضي، بحسب البيان.

وأضافت البيان أن الطائرات ووحدات المدفعية الروسية هزمت قوات أوكرانيا بالقرب من فيربوفوي في منطقة زابورويجيا، ما أدى إلى مقتل ما يصل إلى 30 جنديًا أوكرانيًا وتدمير مركبتين قتاليتين مدرعتين وثلاث مركبات آلية.

وفي خاركوف، أفاد البيان بأن القوات الروسية هزمت القوات الأوكرانية بالقرب من ستيبوفايا نوفوسيولوفكا في منطقة خاركوف، موضحا أن المعارك أسفرت عن مقتل ما يصل إلى 20 جنديًا أوكرانيًا وتدمير سيارتين عسكريتين، بالإضافة إلى ضرب نظام مدفعي أمريكي الصنع ونظام مدفعي ذاتي الدفع.