الدوري الإنجليزي.. ساكا على رأس هجوم أرسنال أمام بورنموث

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لنادي أرسنال، تشكيل فريقه الذي سيواجه بورنموث، اليوم السبت، في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام المباراة على ملعب بورنموث "فيتاليتي"، في تمام الساعة الخامسة عصرا، في إطار منافسات الجولة السابعة من البرمييرليج.

واعتمد أرتيتا على الثلاثي بوكايو ساكا وجابريل جيسوس وإدوارد نكيتياه لقيادة هجوم الفرق، ويعاونهم من الخلف كاي هافيرتز وديكلان رايس، فيما يتواجد الدولي المصري محمد النني على دكة البدلاء.

ويبدأ أرسنال المباراة أمام بورنموث بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: ألكسندر زينشينكو – ويليام ساليبا – بن وايت – جابرييل.

خط الوسط: ديكلان ريس – مارتن أوديجارد – كاي هافيرتز.

خط الهجوم: جابريل جيسوس – إدوارد نيكيتا – بوكايو ساكا.

ويحتل أرسنال المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 14 نقطة، فيما يأتي بورنموث في المركز السابع عشر برصيد 3 نقاط.