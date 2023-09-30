عبده أبو عايشة: "حكاية وطن" يرصد إنجازات الدولة في عهد السيسى

أكد النائب عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ ، أن مؤتمر" حكاية وطن" الذي حضره الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، رصد إنجازات الدولة المصرية في عهده، التي كانت ولا تزال غير مسبوقة وتعد إعجاز تنموي بشهادات محلية ودولية.

ونوه أبو عايشة في تصريحات صحفية اليوم، بحجم الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهى صورة الجميع يفتخرون بها سواء على المستوى السياسي او المستوى الاقتصادي او البنية التحتية والمشاريع العملاقة في كل المجالات التي يشهدها الوطن.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، تأييده التام لترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية قادمة، قائلا "يجب أن يستكمل الرئيس السيسي الإنجازات التي وصلت لعنان السماء والجمهورية الجددية التي يشيدها. مشيدا بحضور كل الوزراء والمسؤولين لمؤتمر حكاية وطن للتوضيح للشعب المصري حجم ما تحقق وحجم ما أنجز لصالحه خلال سنوات قليلة".

وتابع أبو عايشة: “حكاية وطن” هو نوع من رد الجميل للرئيس السيسي، الزعيم الذي استطاع ان يغير شكل مصر ويواجه تحدياتها بكل قوة. فنعم لفترة رئاسية جديدة واستمرار السيسي.

واختتم بالقول، إن ما تحقق في مصر كبير للغاية ومشرف للحاضر والأجيال القادمة. وكلمة الرئيس حملت حلم المصريين في مستقبل مبهر للوطن. فالوطن يحيا بالتغيير وبالأحلام العظيمة للمستقبل.