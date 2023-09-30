إقبال كبير على مكاتب الشهر العقاري ببورسعيد لتحرير توكيلات ترشيح السيسي للرئاسة (صور)

شهدت مكاتب الشهر العقاري بمحافظة بورسعيد، إقبالًا كبيرًا من المواطنين الراغبين في تحرير توكيلات انتخابات رئاسة الجمهورية، ، اليوم السبت، لتحرير توكيلات للرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب الخطاب الهام الذي تحدث به خلال مؤتمر "حكاية وطن".

وأبدي المواطنون رضاهم عن كلمة الرئيس، مؤكدين أنها وصلت قلوبهم كونها كلمات من القلب، معلقين:"بيكلمنا بكلام بسيط نفهمه - كلامه للقلب على طول - احنا معاه لحد ما بلدنا تطور - هنتحمل الأزمة الاقتصادية العالمية لأننا واثقين فيه".

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، افتتاح مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز"، التي تمتد فعالياته على مدار ثلاثة أيام، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وحضر فعاليات المؤتمر: رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، فضلا عن عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري وأطيافه المختلفة والخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.

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