ads
السبت 30 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إقبال كبير على مكاتب الشهر العقاري ببورسعيد لتحرير توكيلات ترشيح السيسي للرئاسة (صور)

اقبال كبير من المواطنين
اقبال كبير من المواطنين لتحرير توكيلات لـ"السيسي" في بورسعيد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهدت مكاتب الشهر العقاري بمحافظة بورسعيد، إقبالًا كبيرًا من المواطنين الراغبين في تحرير توكيلات انتخابات رئاسة الجمهورية، ، اليوم السبت، لتحرير توكيلات للرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب الخطاب الهام الذي تحدث به خلال مؤتمر "حكاية وطن".

وأبدي المواطنون رضاهم عن كلمة الرئيس، مؤكدين أنها وصلت قلوبهم كونها كلمات من القلب، معلقين:"بيكلمنا بكلام بسيط نفهمه - كلامه للقلب على طول - احنا معاه لحد ما بلدنا تطور - هنتحمل الأزمة الاقتصادية العالمية لأننا واثقين فيه".

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، افتتاح مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز"، التي تمتد فعالياته على مدار ثلاثة أيام، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وحضر فعاليات المؤتمر: رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، فضلا عن عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري وأطيافه المختلفة والخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.

IMG-20230930-WA0010
IMG-20230930-WA0010
IMG-20230930-WA0011
IMG-20230930-WA0011
IMG-20230930-WA0006
IMG-20230930-WA0006
IMG-20230930-WA0005
IMG-20230930-WA0005
IMG-20230930-WA0007
IMG-20230930-WA0007
IMG-20230930-WA0008
IMG-20230930-WA0008
IMG-20230930-WA0009
IMG-20230930-WA0009
ads
بورسعيد حكاية وطن السيسي الانتخابات الرئاسية توكيلات
ads