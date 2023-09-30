الدفاع الروسية: قوات حفظ السلام الروسية تستخدم طائرات بدون طيار لمراقبة الأوضاع في كاراباخ

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن قوات حفظ السلام الروسية، في منطقة ناجورنو - كاراباخ المتنازع عليها بين أرمينيا وأذربيجان، تستخدم طائرات بدون طيار من طراز أورلان-10 لمراقبة الأوضاع على الأرض.



وأشارت الدفاع الروسية في بيان أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية إلى أن "أطقم الطائرات بدون طيار التابعة لوحدة حفظ السلام الروسية تواصل مراقبة الوضع، ولم يتم تسجيل أي انتهاكات لوقف إطلاق النار خلال الـ 24 ساعة الماضية".



ونشرت الوزارة أيضًا مقطع فيديو يظهر الطائرات بدون طيار وهي تحلق أثناء مراقبة أوضاع ناجورنو-كاراباخ، حيث ظهر قائد الطاقم العسكري المسئول عن تسيير هذه الطائرات وأكد أن أنشطة المراقبة شملت طائرات أورلان-10 بدون طيار.

ونوهت الدفاع الروسية عن أن قوات حفظ السلام تحافظ على تواصلها بشكل مستمر مع كلا الجانبين الأرميني والأذري لمنع إراقة الدماء وضمان الأمن والحقوق الإنسانية للمدنيين في كاراباخ.