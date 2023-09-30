وكيل التعليم بالوادي الجديد يستأنف جولاته التفقدية بمدارس باريس 

استأنف سيد عبد العزيز ، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد ، اليوم السبت، جولاته التفقدية لمتابعة منظومة العمل بباريس التعليمية ترافقه المهندسة ايمان صبر مفتاح مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة ومدير إدارة باريس التعليمية ووكيله ومدير إدارة الأمن بالمديرية.

أجرى عبد العزيز جولة تفقدية لمتابعة منظومة العمل بمدرسة باريس الإعدادية، حيث اطمأن على الانتهاء من إجراءات الصيانة البسيطة بالمدرسة وكافة الإستعدادات لاستقبال طلابها غد الأحد الاول من اكتوبر مطلع العام الدراسى الجديد.

وشدد وكيل التعليم بالوادي الجديد على ضرورة الالتزام بالمواصفات التى أقرتها هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة من التركيبات الكهربائية لجميع الاجهزة، موجها بضرورة حسن استقبال الطلاب وتوفير جميع سبل الراحة والرعاية والأجواء المناسبة لهم، معربا عن أطيب أمنياته لطلاب المحافظة بعام دراسى سعيد وموفق.