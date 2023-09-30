الرعاية الصحية: 55 برنامجًا تدريبيًا لتعزيز مهارات فرق التمريض بمحافظات «التأمين الشامل»

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن إطلاق 55 برنامجيا تدريبيا لفرق التمريض بمحافظات تطبيق المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل «بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء».

وأوضح بيان للهيئة أن البرامج التدريبية استهدفت 1000 فرد من الكوادر التمريضية بالمحافظات، وقد انطلقت البرامج التدريبية بالشراكة مع الوكالة الإيطالية.

وتابع: ارتكزت البرامج التدريبية لفرق التمريض على عدة محاور رئيسة، شملت تدريب المدربين (TOT)، معايير جودة المستشفيات، الجراحة في التمريض، أمراض الدم، المصطلحات الطبية، إدارة الألم والتخدير، والتوثيق والملف الطبي، وذلك على المستوى العلمي والأكاديمي للكوادر التمريضية، فضلًا عن البرامج التدريبية المتميزة التي ارتكزت على تطوير المهارات الشخصية لفرق التمريض، والأداء الاحترافي، وإدارة وقيادة التمريض، والتمريض الاستثنائي.

من جانبها، قالت الدكتورة كوثر محمود، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على التمريض بمنظومة التأمين الصحي الشامل: تأتي التدريبات ضمن سلسلة من البرامج التدريبية لفرق التمريض، التي من المقرر أن تمتد إلى جميع محافظات الجمهورية وفقًا للتطبيق المرحلي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بما يسهم في تعزيز مستوى الكوادر التمريضية في جميع المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية في بالمحافظات.

وأشارت إلى أن نظام التمريض في منظومة التأمين الصحي الشامل يشهد تطورًا هائلاً ونقلة نوعية، مضيفة “نسعى إلى خلق نموذج حقيقي متطور من التمريض المصري، بهدف تقديم خدمة مميزة وعالية الجودة للمستفيدين من المنظومة الجديدة للتأمين الصحي الشامل، ومن المقرر أن يغطي هذا النموذج كافة محافظات الجمهورية في غضون 7سنوات، بما يرمي إلى تقديم خدمة طبية متميزة وفقًا لأعلى معايير الجودة العالمية، من خلال دعم فرق التمريض، وتعزيز المهارات وتوسيع المعارف ويعزز التعاون بين أفراد الفريق التمريضي وكافة العاملين بالكادر الطبي بشكل عام، وهو ما يحقق في النهاية رضاء المنتفعين”.

وأكدت أن الاستثمار في تطوير وتدريب كوادر التمريض هو جزء أساسي من استراتيجية الهيئة الرامية لتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة بمنشآتها، بما يحقق التقدم المستدام في القطاع الصحي، من خلال تطوير كوادر متميزة ومؤهلة لتلبية احتياجات المجتمع وتحسين صحة ورفاهية المواطنين.

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