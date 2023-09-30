الغذاء العالمي: ارتفاع كبير في أعداد اللاجئين على الحدود الأرمينية

ذكر برنامج الغذاء العالمي، التابع للأمم المتحدة، أن أكثر من 90 ألف شخص لجأوا الى أرمينيا ووصلوا الى حدودها منذ 23 سبتمبر الجاري، مشيرا إلى أن عدد من يصلون إلى الحدود ارتفع بشكل كبير خلال الأيام الأخيرة، مما أدى الى طوابير طويلة عند المعابر الحدودية، ومن بينهم كبار السن والعديد من الأطفال.

وأكدت المنظمة الدولية - في بيان اليوم السبت بجنيف أن الوافدين غالبا يصلون وهم في حالة من الارهاق ويحتاجون إلى مساعدة طارئة فورية، بما فى ذلك الوجبات الساخنة وغيرها من المساعدات الغذائية.

وأعلن البرنامج عن تكثيف جهوده لتقديم المساعدة مع ازدياد الاحتياجات، مضيفا أنه وإلى جانب ما يقدمه من وجبات ساخنة إلى اللاجئين فهو يخطط لتوسيع النطاق لتقديم 21 ألف وجبة في الأسبوعين المقبلين، إضافة إلى طرود غذائية تحتوى على مواد غذائية غنية بالبروتين وحبوب وزيت طهي لنحو 30 ألف شخص.

ومن جهتها، أعربت ممثلة برنامج الغذاء العالمي والمديرة القطرية في أرمينيا نانا سكاو عن قلق المنظمة البالغ إزاء التأثير على حياة المدنيين وسبل عيشهم، مشددة على أنه ومع تطور الوضع فمن المهم أن يتلقى المتضررون الدعم الإنساني المستمر، وفي الوقت المناسب.