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السبت 30 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

رسميًا.. إنبي يخاطب اتحاد الكرة للمطالبة بالمشاركة في كأس السوبر

تامر مصطفي
تامر مصطفي
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تمسك مجلس إدارة نادي إنبي برئاسة أيمن الشريعى بحق الفريق البترولي في المشاركة  في بطولة كأس السوبر للاندية الأبطال.
وخاطب مجلس إنبي  اليوم السبت  اتحاد الكرة  بخطاب رسمي من أجل التأكيد على احقيتهم في المشاركة بالنسخة الجديدة دون النظر لنتيجة لقاء الأهلي مع إنبي يوم 4 أكتوبر المقبل.

وعلل مجلس إنبي  طلبهم الاخير لاتحاد الكرة باعتبار أن فريقهم  الممثل الوحيد لكأس مصر بعد مشاركة الأهلى باعتباره بطل الدورى وبيراميدز باعتباره الوصيف وسيراميكا لحصوله على لقب كأس رابطة الأندية المحترفة.

وكان عامر حسين قد أعلن ان الحالة الوحيدة التى يسمح فيها لإنبي بالمشاركة في كأس السوبر في حالة الفوز على الأهلي يوم 4 أكتوبر في نصف نهائى كأس مصر وأكد عامر حسين خلال تصريحاته أن خسارة  إنبي تعنى عدم احقيته في المشاركة في السوبر ويحل فيوتشر بدلا منه لانه رابع الدورى الموسم الماضي بعد استبعاد الزمالك من 

المشاركة.

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