"السياحة" تطالب الشركات بتحميل إخطار التحركات إلكترونيا

تلقت غرفة شركات السياحة، خطابا من الدكتور خالد الشريف مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي، تضمن تعليمات جديدة بشأن منظومة ربط مفردات الحركة السياحية للمنطقة المركزية مع وزارة الداخلية (ميكنة الإخطارات الخاصة بتحركات عملاء الشركات السياحية الأجانب).

وقال الشريف، إنه اعتبارا من 2023/10/1 تلتزم شركات السياحة بتحميل إخطاراتها من خلال منظومة ربط مفردات الحركة السياحية، وموافاة مركز الإخطار بقسم مباحث الشركات بنسخة ورقية مطبوعة ومختومة بشعار الشركة من الإخطار الذي تم تحميله على المنظومة للحصول على الموافقة الأمنية على البرنامج المقدم تمهيدآ لإنهاء العمل بالإخطار الورقي بشكل كامل.

وتابع: "وستقوم وزارة السياحة والآثار باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والجزاءات المنصوص عليها بالقانون تجاه الشركات المخالفة لتنفيذ بنود هذا المنشور".

وكانت تلقت الغرفة خطابا من وزارة السياحة، يفيد بأن منظومة الإخطارات الإلكترونية مازالت تحت التجربة ولم يتم تفعيلها بعد، ولذا فإنه يجب على الشركات تقديم الإخطار اليدوي الى مقر قطاع شرطة السياحة والآثار بالتجمع الأول تزامنا من تجربة المنظومة الإلكترونية.

وتابعت الغرفة: "ورد إلينا من إدارة شرطة الشركات ما يفيد وجود بعض الشركات التي لا تقوم بالإخطار عن تحركات عملائها يدويا وتكتفي بالإخطار الإلكتروني (الغير مفعل بعد)، لذا، نهيب بجميع الشركات ضرورة الالتزام بتقديم الإخطار الورقي لحين تفعيل المنظومة الإلكترونية".

وأضافت: "ودعما من الغرفة للتسهيل والتيسير على الشركات السياحية ورفعًا للعبء المادي عن كاهلهم فى هذه الفترة العصيبة يرجى العلم انه يوجد شاتيل باص خاص بالغرفة لنقل مندوبى الشركات السياحية إلى مقر شرطة السياحة يوميا، مع ضرورة توافر كارنية الغرفة مع مندوب الشركة وتسليم صورة الكارنية لسائق المركبة، كما يشترط ركوب مندوب واحد فقط عن كل شركة، ويتحرك الباص يوميا من ميدان عبد المنعم رياض ذهابا وعودة".