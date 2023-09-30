رئيس المقاولون والمشرف على الكرة يجتمعان مع مديري الأكاديميات الاثنين المقبل

يعقد المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب، والمهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي، اجتماعا الاثنين المقبل مع مديري أكاديميات النادي والأكاديميات المشاركة في دوري المقاولون العرب للأكاديميات والذي يقام للمرة الأولى.

ويشهد الاجتماع إعلان إطلاق دوري المقاولون العرب للاكاديميات والوقوف على جاهزية الفرق المختلفة للمشاركة في البطولة التي ستقام على ملاعب النادي بالجبل الأخضر.

وأكد المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي أن الاجتماع مع مسئولي الاكاديميات والفرق المشاركة في الدوري بنسخته الأولى يأتي في إطار التأكيد على اهتمام النادي ومتابعته المستمرة لمستوى اللاعبين واختيار العناصر المميزة التي تصلح للانضمام لفرق القطاع في ظل السياسة الواضحة لمجلس الإدارة وقطاع الكرة بالاهتمام بالناشئين وتوسيع قاعدة الاختيار .

وأوضح فتحي أن الاجتماع الذي سيتم عقده في النادي الاثنين المقبل سيشهد إعلان كل تفاصيل دوري الاكاديميات ومواعيد المباريات التي ستحظى بمتابعة دقيقة من لجان قطاع الناشئين.