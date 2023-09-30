معيط: قرار الرئيس باستمرار التنمية خلال أزمة كورونا كلف الدولة كثيرا

قال محمد معيط، وزير المالية، إن عملات الدول الناشئة بدأت تعاني، نتيجة الأزمات الاقتصادية العالمية، متابعا: "بالرغم من أزمة كورونا، إلا أننا أكملنا العمل والمشاريع".

وأضاف محمد معيط، خلال كلمته بمؤتمر حكاية وطن، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الرئيس وجه خلال أزمة كورونا باستمرار العمل والتنمية، لتوفير فرص العمل للمواطنين، وهذا القرار كلف الدولة كثيرا.

واسترسل: نستورد 170 مليون برميل بترول في العام، بالإضافة إلى 10 ملايين طن في العام، نتيجة الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها العالم.

ولفت إلى أن تلك الأزمات وضعت الاقتصاد والمواطنين والجنيه تحت ضغط كبير.

ويشهد اليوم الأول جلسات مهمة تركز على محاور الاقتصاد، ويشارك فيها كبار الوزراء، حيث تحضر الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وتتناول هذه الجلسات سياسات وبرامج الحكومة في دعم الاقتصاد المصري.

ويستمر مؤتمر «حكاية وطن» حتى 2 أكتوبر، برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، فضلًا عن عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري والخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.