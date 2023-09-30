رئيس جامعة المنوفية يشارك في افتتاح مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"

شارك الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، فى افتتاح فعاليات مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز" والذى افتتحه اليوم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعاصمة الإدارية الجديدة ويستمر على مدار ثلاثة أيام، حضر الافتتاح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، وعدد كبير من ممثلي المجتمع المصري وأطيافه المختلفة من الشباب والإعلاميين والسياسيين ورجال الدين والخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات، وذلك لعرض إنجازات الدولة المصرية فى كافة القطاعات.

هذا وشهد المؤتمر كلمة للرئيس السيسي تحدث فيها عن حكاية مصر منذ ٢٠١١ والتحديات التى واجهت الدولة والتى كانت كفيلة لإنهاء دول، ولكن ماتشهده الدولة المصرية حاليا من نمو وتقدم جاء بفضل العمل والتضحية والإخلاص والشقاء وليس بالكلام، وتم عرض عدد من الإنجازات التى تمت خلال هذه الفترة ولا تزال الإنجازات مستمرة برغم كافة التحديات.

وأوضح رئيس الجامعة، أن اليوم الأول للمؤتمر يشهد جلسات مهمة تركز على محاور الاقتصاد، ويشارك فيها كبار الوزراء، حيث يحاضر فيها الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ودكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ودكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وتتناول هذه الجلسات سياسات وبرامج الحكومة في دعم الاقتصاد المصري.

أما اليوم الثاني، فيشهد جلسات تركز على قطاعات الطاقة والبنية التحتية، ويشارك فيها دكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ويتم خلال هذه الجلسات مناقشة مشروعات قومية كبيرة وجهود تطوير البنية التحتية.

بينما يشهد اليوم الثالث والأخير جلسات تركز على مجالات السياسة الخارجية والأمن القومي، ويحضرها سامح شكري وزير الخارجية والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، يتم خلال هذه الجلسات مناقشة قضايا الأمن القومي والعلاقات الدولية.

وفيما يتعلق بالجلسات المخصصة للعدالة الاجتماعية والصحة تشهد حضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وسيتم ختام الفعاليات بجلسة ختامية تجمع كبار المسؤولين لاستعراض نتائج المؤتمر والتوجهات المستقبلية للتنمية في مصر.