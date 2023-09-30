مدحت العدل ينعى نجل شقيقه: الابن العزيز انتقل لرحمة الله

نعى الدكتور مدحت العدل، المخرج الشاب أحمد سامى العدل، نجل الفنان سامى العدل والكاتبة ماجدة نور الدين، والذى رحل عن عالمنا صباح اليوم السبت.

وقال مدحت العدل: "إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ، انتقل إلى رحمة الله الابن العزيز والمخرج أحمد سامي العدل منذ قليل، داعين الله أن يلهمنا الصبر والسلوان. ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه الفردوس الأعلى من الجنة، على أن تشيع الجنازة اليوم بعد صلاة العصر من مسجد الفاروق بالمعادي، ويقام العزاء يوم الاثنين بعد صلاة المغرب في مسجد الشرطة بالشيخ زايد (قاعة الرزاق).

ونشرت شركة العدل جروب بيانا تنعى فيه رحيل أحمد سامى العدل، وجاء البيان "“يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً * فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي”.. بعيون دامعة وقلوب خاشعة راضية بقضاء الله وقدره، انتقل إلى رحمة الله الإبن العزيز والمخرج أحمد سامي العدل منذ قليل داعين الله أن يلهمنا الصبر والسلوان.. سائلين الله عز وجل أن يرحمه ويغفر له ويسكنه الفردوس الأعلى من الجنة.

تشيع الجنازة اليوم بعد صلاة العصر من مسجد الفاروق بالمعادي، ويقام العزاء يوم الاثنين بعد صلاة المغرب في مسجد الشرطة بالشيخ زايد قاعة الرزاق".

يذكر أن الفنانة رشا سامى العدل قد أعلنت صباح اليوم عن خبر وفاة شقيقها أحمد، على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.