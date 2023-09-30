عزوز عادل: تخفيض الضرائب وعودة المسرح الخاص أهم توصيات التنسيقية للحوار الوطني

قال الفنان عزوز عادل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إنه قبل بدء الحوار الوطني كانت هناك جلسات نقاشية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حوّل الفن وتم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الثقافة.

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الثالثة من الصالون الذي عقدته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول مشاركة أعضاء التنسيقية في الحوار الوطني، والتي تناولت مناقشة مشاركة أعضاء التنسيقية في جلسات المحور المجتمعي.

وأوضح أن من أهم التوصيات التي تمت مناقشتها خلال جلسات الحوار الوطني كانت عن ضرائب المسرح ولماذا لايتواجد المسرح في القطاع الخاص، مضيفًا أنه صدر بها بالفعل توصية خلال المسودة الأولى من توصيات الحوار الوطني، كما تم التوصية بعودة المسرح في القطاع الخاص وتخفيض الضرائب عليه.

واستطرد أن فكرة الشباك الواحد من بين المعوقات التي كانت تواجه الصناع واستخراج تصاريح العمل من أكثر من مكان فكان فالمنتج لايعلم أين يذهب، مشيرًا إلى أن تنفيذ هذه التوصيات يعني القضاء على البيروقراطية.

وأوضح أن التحضير الجيد للأعمال السينمائية والتنوع في فكرة الدراما من خلال الشركة المتحدة، وكذلك تدشين منصة "وتش ات" وتنفيذ أعمال شبابية مثل مسلسل بلطو، تؤكد وجود استراتيجية واضحة من الشركة المتحدة للإرتقاء بالقوة الناعمة.

أدار الحوار خلال الصالون النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الجلسة الأولى كلا من؛ النائبة سها سعيد، أمين سر التنسيقية وعضو مجلس الشيوخ، النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، محمد صلاح خليفة، عضو التنسيقية، فيولا فهمي، عضو التنسيقية، فيما شارك في الجلسة الثانية من الصالون كلا من؛ عمرو عثمان، عضو مجلس أمناء التنسيقية ونائب محافظ بورسعيد، النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، الدكتور محمد محرم، عضو التنسيقية، مارك مجدي، عضو التنسيقية.

وشارك في الجلسة الثالثة من صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كلا من؛ بلال حبش، عضو مجلس أمناء التنسيقية ونائب محافظ بني سويف، النائب نادر مصطفى، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، النائبة إيمان الألفي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، وعزوز عادل، عضو التنسيقية.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.

