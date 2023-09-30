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السبت 30 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بسبب ظروف صحية.. توفيق عبد الحميد يعلن اعتزاله التمثيل للمرة الثانية

توفيق عبد الحميد
توفيق عبد الحميد
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أعلن الفنان القدير توفيق عبد الحميد، اعتزاله التمثيل، وأضاف عبر حسابه على صفحة فيس بوك: "ظروفي الصحية تحول دون الاستمرار في مهنة التمثيل ولذلك أعلن اعتزالي". 

وتعتبر هذه المرة هى الثانية التي يعلن فيها الفنان توفيق عبدالحميد هذا القرار.

وكان الفنان توفيق عبد الحميد، قد أعلن قبل وقت سابق (أبريل 2022) اعتزاله التمثيل عقب انتهاءه من تصوير مسلسل “يوتيرن” مع الفنانة ريهام حجاج، وكتب عبد الحميد، وقتها عبر حسابه على "فيسبوك": "أيام معدودة وينتهى تصوير مسلسل يوتيرن على خير إن شاء الله، وأعلن بعدها اعتزال التمثيل نهائيا".
وبدأ توفيق عبدالحميد مشواره الفني، منذ 1985 في مسلسل «ابن تيمية»، وقدم فيه دور عامر، وتوالى الأعمال الفنية حتى وصل عددها إلى 76 عملًا، متنوعًا بين الدراما والسينما والسهرات التلفزيونية.

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2023_9_30_14_14_12_189
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توفيق عبد الحميد اعتزال
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