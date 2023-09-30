وزيرة التخطيط: تطوير 350 مركزا تكنولوجيا لتقديم الخدمات الجماهيرية

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن رفع كفاءة المؤسسات بند مهم للغاية، لذلك عملنا على ميكنة قطاع الصحة وكاتب التطعيمات، للحصول على بنية معلوماتية مهمة لوزارتي الصحة والتخطيط.

وأضافت هالة السعيد، خلال كلمتها بمؤتمر حكاية وطن، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، تمكنا من تطوير 350 مركزا تكنولوجيا على مستوى المحافظات، لتقديم الخدمات الجماهيرية.

ولفتت إلى أن هناك تعاونا مع كل الوزارات، لتقديم خدمات متنقلة، لمساعدة الأهالي، متابعة: "لدينا 250 مركزا متنقلا، يستهدف 100 مركز".

وتابعت: أطلقنا جائزة مصر للتميز الحكومي، لتحفيز روح المنافسة وتسليط الضوء على قصص النجاح، ونحن لدينا العديد من العناصر الناجحة التي تحتاج إلى تحفيز وتشجيع.

وأكملت: دربنا 120 ألف متدرب في الأكاديمية الوطنية، بالتعاون مع كبرى المؤسسات الدولية المتخصصة في هذا المجال.

ويشهد اليوم الأول جلسات مهمة تركز على محاور الاقتصاد، ويشارك فيها كبار الوزراء، حيث تحضر الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ودكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وتتناول هذه الجلسات سياسات وبرامج الحكومة في دعم الاقتصاد المصري.

ويستمر مؤتمر «حكاية وطن» حتى 2 أكتوبر، برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، فضلًا عن عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري والخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.