بعد الحكم بإيداعها مستشفى الأمراض العقلية.. 11 محطة في قضية آكلة جثة ابنها بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سلامة جاب الله وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوي ويحيي عادل صادق وشادى المهدي عبدالرحمن وأمانة سر نبيل شكري، اليوم السبت، ببراءة الأم المتهمة بقتل طفلها وتقطيع جثته وطهى أجزاء منها في الشرقية والمعروفة إعلامياً بإسم “سيدة فاقوس”، وإيداعها في مستشفى للصحة النفسية والعصبية من أجل تلقي الرعاية اللازمة.



وفي هذا التقرير، ترصد «البوابة نيوز»، 11 محطة مرت بها القضية التي هزت محافظة الشرقية والرأي العام، بداية من لحظة وقوع الحادث حتى براءة المتهمة وإيداعها مستشفي للصحة النفسية والعصبية من أجل تلقي الرعاية اللازمة.

26 أبريل 2023

شهدت محافظة الشرقية جريمة قتل بشعة اقشعرت لها الأبدان بدايتها عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد ورود بلاغ بضبط ربة منزل تدعى "هناء.م.ح"، متهمة بقتل طفلها "سعد.م.س"، فى منزلها بقرية أبو شلبى التابعة لمركز فاقوس، وتقطيع جثته وأكل بعضها بعد طهيها لإخفاء معالم الجثة، وتبين من التحريات الأولية أن السيدة منفصلة عن زوجها منذ 3 سنوات من وقت وقوع الجريمة، وأنها قتلت طفلها البالغ من العمر 5 سنوات، داخل المنزل بدائرة مركز فاقوس، وتم ضبط الأم المتهمة والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة التى أُخطرت لمباشرة التحقيق، وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وأمرت بحبس الأم المتهمة على ذمة التحقيق.

29 مايو 2023

أمر النائب العام بإحالة المتهمة قاتلة ولدها بفاقوس إلى محكمة الجنايات، بعد ثبوت خلوها من أي اضطراب نفسي أو عقلي، واجتماع الأدلة على ارتكابها الواقعة، حيث قُدِّمَت المتهمة "هناء.م.ح" إلى الجنايات لمعاقبتها عما أسند إليها من ارتكابها جناية قتل ولدها الطفل البالغ من العمر خمس سنوات عمدًا مع سبق الإصرار، بعد أن انتهت التحقيقات إلى عزمها على قتله خوفًا من أن يبعده عنها مطلِّقها، مدفوعةً برغبتها الدائمة في الاستئثار به وتشبثها المستمر بحجبه عن الناس، إذ أعدت لقتله عصا فأس كانت بمسكنها، وغلقت نوافذه، وانفردت به مستغلة اطمئنانه إليها، وسكونه في وجودها، فغافلته وانهالت على رأسه بضربات ثلاث فقتلته، ثم في سبيل محاولتها إخفاء آثار جريمتها قطعت جثمانه لأشلاء لإخفائه، وألقي القبض عليها قبل أن تدفنها.

17 يونيو 2023

عقدت محكمة جنايات الزقازيق أولى جلسات محاكمة المتهمة بقتل طفلها وتقطيع جثته وأكل بعضها بمركز فاقوس، وقررت تأجيل محاكمة سيدة الشرقية المتهمة بقتل وطبخ أجزاء من جسد ابنها الطفل، إلى جلسة الإثنين 19 يونيو 2023، للمرافعة ومناقشة شهود الإثبات في القضية.

22 يونيو 2023

قررت محكمة جنايات الزقازيق، تأجيل محاكمة الأم المتهمة بقتل طفلها وتقطيع جثته؛ لعرضها على لجنة خماسية لفحص المتهمة ومدى مسؤوليتها عن الجرم الذي ارتكبته والباعث وراء الجريمة.

19 يوليو 2023

قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، تأجيل جلسات محاكمة الأم المتهمة بقتل طفلها وتقطيع جثته وطهى أجزاء منها، لجلسة 22 أغسطس؛ لإرفاق تقرير اللجنة الخماسية من الطب النفسي التي قررت المحكمة عرض المتهمة عليها لفحص المتهمة ومدى مسؤوليتها عن الجرم الذي ارتكبته والباعث وراء الجريمة، على أن تحلف اللجنة اليمين أمام المحكمة يوم 3 أغسطس المقبل.

03 أغسطس 2023

أدت اللجنة الخماسية، اليمين أمام محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية؛ لفحص سيدة فاقوس المتهمة بقتل ابنها وبيان مدى مسؤوليتها عن الجرم الذي ارتكبته والباعث وراء الجريمة، حيث طالبات اللجنة بإجراء آشعة رنين على المخ للمتهمة ورسم مخ لها بالكهرباء، وأجرت اللجنة الخماسية من أساتذة الطب النفسى فى جامعتى الزقازيق والمنصورة المكلفة بفحص سيدة فاقوس، المتهمة بقتل ابنها، أول لقاء ومناقشة لها مع المتهمة، داخل محكمة جنايات الزقازيق عقب أداء أعضاء اللجنة اليمين أمام المحكمة.

18 سبتمبر 2023

قررت محكمة جنايات الزقازيق، تأجيل محاكمة الأم المتهمة بقتل طفلها وتقطيع جثته وطهي أجزاء منها إلى جلسة الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 لعرض ما تم بشأن الفصل فى إجراءات رد المحكمة التى تقدم بها ممثل الدفاع بالحق المدنى.

19 سبتمبر 2023

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق، قرارًا بتأجيل محاكمة سيدة فاقوس المتهمة بقتل ولدها الطفل ذي الخمس سنوات وتقطيع جثته وأكل بعضها بعد طهيها لإخفاء معالم الجثة لسماع شهود الإثبات.

20 سبتمبر 2023

طالب ممثل الدفاع بالحق المدني في قضية الأم المتهمة بقتل طفلها بانتداب لجنة سباعية من الأماكن المختصة التي خصصها القانون، بدلا من اللجنة الخماسية لفحص المتهمة ومدى مسؤوليتها عن الجرم الذي ارتكبته والباعث وراء الجريمة، وأوضح ممثل الدفاع بالحق المدنية، خلال مرافعته أمام المحكمة، أن تقرير اللجنة الخماسية التي كانت مكلفة بفحص المتهمة أصابه العوار في كل جوانبه وجاء غير كامل وأنها تحتاح لمزيد من الفحص الإكلينكي والمتابعة من قبل مختصين، وهذا يؤكد أن التقرير غير قاطع وأن اللجنة الخماسية لم تفحص المتهمة طبيا وعلميا ولم تقابلها إلا مرتين في العيادات الخارجية، وهو ما يبطل تقريرهم.

21 سبتمبر 2023

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية، برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوي وخالد حافظ، وشادي المهدي عبد الرحمن، وسكرتارية نبيل شكري، الخميس 21 سبتمبر 2023، قرارًا بحجز محاكمة سيدة فاقوس المتهمة بقتل ابنها وأكل أجزاء من جثته بعد طهيها، لـ جلسة 30 سبتمبر المقبل؛ للنطق بالحكم.

30 سبتمبر 2023

قضت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم السبت، برئاسة المستشار سلامة جاب الله وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوي ويحيي عادل صادق وشادى المهدي عبدالرحمن وأمانة سر نبيل شكري ببراءة الأم المتهمة بقتل طفلها وتقطيع جثته وطهى أجزاء منها في الشرقية، وإيداعها مستشفى الأمراض العقلية.

