بالصور.. دياب يحتفل بأغنية "هروني بوس" بحضور صناعها

احتفل الفنان محمد دياب بإطلاق أغنية تحمل اسم "هروني بوس"، وذلك بحضور صناعها الملحن محمد يحيي والشاعر محمد النجار والمنتج المنفذ للأغنية رامز سليمان، والمنتجة آلاء لاشين وذلك بعد إطلاق الأغنية على جميع المنصات.

دياب طرح مؤخرا أغنية جديدة لفيلم "وش في وش" وحققت نجاحا كبيرا علي مواقع التواصل الإجتماعي.

وشارك محمد دياب خلال موسم رمضان الماضي، فى بطولة مسلسل تحت الوصاية، بجانب عدد كبير من الفنانين على رأسهم منى زكي وأحمد خالد صالح ورشدي الشامي ومها نصار ومحمد عبد العظيم وأحمد عبد الحميد وعلي الطيب وثراء جبيل ونهى عابدين وجميل برسوم والمسلسل من تأليف شيرين وخالد دياب، وذلك تحت قيادة المخرج محمد شاكر خضير.