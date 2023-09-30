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السبت 30 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

انتظام المحاضرات بجامعة سوهاج في أول أيام العام الدراسي الجديد

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
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انطلقت اليوم أولى المحاضرات بكليات جامعة سوهاج، والتي شهدت انتظاماً  تزامنًا مع بدء العام الجامعى الجديد 2023 / 2024  اليوم السبت،، حيث تستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة 14  أسبوعًا، وذلك طبقاً للخريطة الزمنية التي أعلنتها وزارة التعليم العالى والبحث العلمي. صرح بذلك الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة.
وأوضح النعماني أن الجامعة  تستقبل نحو ٧٠ ألف طالب وطالبة بمختلف كلياتها بمقريها القديم والجديد، مؤكداً علي إنتظام المحاضرات منذ اليوم الأول، حيث تم إعلان الجداول لكل الفرق الدراسية، وتوزيع الطلاب على الأقسام والشعب الدراسية، وتوفير كافة عناصر الجودة التي تتطلبها العملية التعليمية من وسائل تعليم لبدء الدراسة وانتظامها بنجاح.

وأضاف النعماني إنه تم تخصيص المحاضرة الأولى بكل الكليات البالغ عددها 17 كلية، عن مرور 50 سنة على  إنتصارات حرب المجيدة واليوبيل الذهبي للنصر، من أجل غرس روح الإنتماء  والولاء في نفوس الطلاب، وتعريفهم بأهمية التضحية في سبيل الوطن ومواجهة الفكر المتطرف الهدام .

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