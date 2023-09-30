محافظ بورسعيد يوجه ورسالة للطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد

وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، رسالة، اليوم السبت، للطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد.

وجاء فيها:"أحدثكم بلسان الأب وليس كمسئول، الأب الذي يحب ويخشى على أبنائه، ويتمنى أن يراهم في أعلى درجات النجاح والتفوق، كما يتمنى أن يراهم في المستقبل يحققون نجاحات أكثر مما حققه هو نفسه، وأناشدكم الالتزام بالحضور إلى المدارس والإنصات والتجاوب مع المعلمين داخل الفصل، والاستمتاع بالمشاركة في الأنشطة المختلفة وممارسة الرياضة داخل جدران المدرسة".

وأضاف:"كما أنشادكم بمذاكرة دروسكم بشكل يومي وتقسيم اليوم بين المذاكرة والرياضة، والالتزام بأداء العبادات، والاستماع إلى نصائح أولياء أموركم، وعدم إضاعة وقتكم وجهدكم وأموال أولياء أموركم في الدروس الخصوصية التي ستسلب عقولكم وسخصيتكم وسيكون لها أثارها السلبية في الحاضر والمستقبل".

وتابع:"أنتظر أنا وأولياء أموركم وأبناء بورسعيد الباسلة نجاحكم وتفوقكم حتى نفخر بكم .. وأعاهدكم أن نعمل جاهدين لاستمرار توفير الأجواء الملائمة لتفوقكم، وتنظيم احتفالات كبرى وتكريم المتفوقين من أوائل المحافظة بشكل مميز، وأوائل الجمهورية بشكل غير مسبوق".

وأختتم حديثه قائلا:"أبنائي وبناتي وطنكم ينتظر سواعدكم وعقولكم ليواصل التنمية وليصبح أقوى الأوطان بكم في المستقبل القريب".