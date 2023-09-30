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السبت 30 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

انطلاق الحملة القومية لتحصين الماشية ضد طاعون المجترات الصغيرة بالجيزة

محافظة الجيزة :انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
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أعلنت محافظة الجيزة عن انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة  بدءا من أول أكتوبر 2023، وذلك بجميع مراكز المحافظة والقرى التابعة لها، في إطار خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية والتي تهدف إلى الحفاظ على الثروة الحيوانية والمال العام.
وتشير محافظة الجيزة إلى قيام مديرية الطب البيطري بالجيزة بترقيم وتسجيل الحيوانات بمعرفة لجان مشكلة بكل الإدارات البيطرية لمديرية الطب البيطري فى جميع مراكز المحافظة مع توفير فرق عمل من أطباء ومعاونين وعمال وسائقين وتوفير لقاحات ومستلزمات التحصين من أدوات وخلافه بالإضافة إلى وسائل وأدوات ترقيم وتسجيل الحيوانات كما تم توفير سيارات للعمل بكل المراكز التابعة بواقع سيارة لكل مركز مع تنظيم ندوات إرشادية بكل مراكز وقرى المحافظة قبل وأثناء الحملة.
وتناشد محافظة الجيزة المربين بضرورة التعاون مع الإدارات البيطرية واللجان المشكلة أثناء عملية التسجيل والحصر للحفاظ على الثروة الحيوانية.

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محافظة الجيزة انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة مديرية الطب البيطري
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