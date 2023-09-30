وزيرة التخطيط: مصر كانت سباقة في تبني الأجندة التنموية

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن العالم اجتمع في عام 2015 ووضع أجندة تنمية مستدامة تقوم على 17 هدفا لا بد على العالم أن يلتزم بتحقيقها في 2030.

وأضافت "السعيد"، خلال كلمتها اليوم بمؤتمر "حكاية وطن" بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن أهم هذه الأهداف الحد من الفقر والجوع، وتحقيق الوصول إلى مدن مستدامة وطاقة نظيفة، والمساواة بين الجنسين، وفرص عمل لائقة، وغيرها من الأهداف التي اتفق عليها العالم.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مصر كانت سباقة في تبني هذه الأجندة التنموية، متابعة: "كانت رؤية تشاركية اشترك فيها جميع أبناء الوطن".

ويشهد اليوم الأول جلسات مهمة تركز على محاور الاقتصاد، ويشارك فيها كبار الوزراء، حيث يحضر الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ودكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ودكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وتتناول هذه الجلسات سياسات وبرامج الحكومة في دعم الاقتصاد المصري.

ويستمر مؤتمر «حكاية وطن» حتى 2 أكتوبر، برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، فضلًا عن عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري والخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.

https://www.youtube.com/live/5_vQHqFnyCE?si=A_fxB8Z3jemg-Pvm