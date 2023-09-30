النائبة ولاء التمامي تطالب المواطنين بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية 2024

اكدت النائبة ولاء التمامى عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أهمية المشاركة الإيجابية والفاعلة للمواطنين في الانتخابات الرئاسية 2024 للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع، وذلك إعمالا لحقهم الدستوري حتى يكون اختيار رئيسهم وفقا لارادتهم الحرة.

وقالت التمامى فى تصريحات صحفية لها اليوم، إن الشعب يثق في قدرة الهيئة الوطنية لإجراء الانتخابات الرئاسية بحيادية وشفافية،وذلك لأنها تتمتع باستقلالية عالية وتحظى بمصداقية لدى المواطنين،بجانب وضعها لضوابط وإجراءات للانتخابات الرئاسية تبعث برسائل طمأنة للشعب المصري فى الداخل والخارج.

وتابعت عضو مجلس النواب أن الهيئة تبذل جهودا كبيرة لتكون الانتخابات على قدر عال من الشفافية والدقة والنزاهة.وتقف على مسافة واحدة من كافة المرشحين للانتخابات الرئاسية المقرر لها ديسمبر المقبل، وإجراء الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات،قد عقدت مؤتمر صحفيا أكد خلاله المستشار وليد حمزة، إن الهيئة الوطنية للانتخابات بكامل تشكيلها ومن خلفها قضاة مصر ستشرف علي العملية الانتخابية وتفخر بهذه المسئولية الجسيمة، وأن العملية الانتخابية ستجري تحت اشراف قضائي قاض لكل صندوق، ومتابعة الاعلام ومؤسسات المجتمع المدني المصري والخارجي، وأن فتح باب الترشح جاء في الذكري المئوية لأول انتخابات نيابية في مصر.