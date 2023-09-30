مفوضية شئون اللاجئين: فرار أكثر من 88 ألف لاجئ من إقليم كاراباخ إلى أرمينيا

أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن قلقها إزاء حالة الطوارئ الإنسانية سريعة التطور في أرمينيا، مع وصول أكثر من 88700 لاجئ في أقل من أسبوع.

وذكر بيان على موقع المفوضية السامية أن اللاجئين يصلون بشكل رئيسي إلى منطقة سيونيك في جنوب أرمينيا.

وقد تولت الحكومة الأرمينية مسؤولية توفير الحماية والمساعدة بدعم من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية.

وتقود المفوضية الاستجابة المشتركة بين الوكالات للاجئين، وتعمل مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة. ويجري الآن وضع اللمسات النهائية على خطة استجابة مشتركة بين الوكالات، سيعقبها دعوة لجمع التبرعات.

يذكر أن الآلاف من الأرمن من إقليم "ناجورنو-قره باغ" فروا بعد هزيمة مقاتليهم في عملية عسكرية خاطفة شنتها أذربيجان، وحدث نزوح جماعي في ظل ارتباك وخوف،على الرغم من تعهد باكو بحماية حقوق الأرمن في الإقليم.