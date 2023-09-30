بالصور.. الانتهاء من تطهير مخرات السيول برأس سدر

واصلت الوحدات المحلية لمراكز ومدن جنوب سيناء، أعمال تطهير مخرات السيول. ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى استعدادًا لموسم الشتاء؛ ولمواجهة أي سيل محتمل والعمل على نظافة وتذليل أي معوقات في مجرى السيل.
ورصدت “البوابة نيوز” أعمال تطهير مخرات السيول في مدينة راس سدر، وتفقد المحاسب علي حمادة، رئيس المدينة، مخرات السيول، واطمأن بنفسه على تطهيرها ومراجعة مدى جاهزية المخرات، وعدم وجود أى معوقات قد تعوق تدفق مياه السيول حال حدوثها، حفاظًا على الأرواح والممتلكات .
وأكد رئيس مدينة رأس سدر لـ"البوابة نيوز" اليوم السبت، أن المدينة أنهت تطهير مخرات و ممرات السيول أسفل الطريقين الساحلي و الدولي في نطاق المدينة حيث أنهت الهيئة العامة للطرق و الكباري تطهير ممرات السيول و الأمطار أسفل الطريق الساحلي و أنهت الوحدة المحلية لمدينة رأس سدر المخرات أسفل الطريق الدولي بمعدات الحملة الميكانيكية بمجلس المدينة، كما أكد جاهزية المدينة لاستقبال موسم الأمطار و السيول حين حدوثها بالانتهاء من تطهير ممرات السيول أسفل الطريقين الساحلي و الدولي نطاق المدينة و كذا جاهزية مشروع الحماية من أخطار السيول بوادي وردان شرق مدينة رأس سدر و ذلك ضمن استعدادات المدينة لمجابهة السيول حين حدوثها وأيضًا جاهزية جميع الإدارات ذات الصلة بالتعامل مع أي طارئ قد يحدث .
كان محافظ جنوب سيناء قد شدد في الاجتماع التنفيذي الأخير، على ضرورة تطهير المخرات السيول، وطالب من رؤساء المدن مسئول عن تطهير المخرات السيول والسدود بكل مدنية ومتابعة رفع كفاء المعدات الثقيلة.