مارك مجدى لصالون التنسيقية: ما تحقق في برامج الحماية الاجتماعية إنجاز كبير

قال مارك مجدى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن العدالة وبرامج الحماية الاجتماعية إيجابية وما تحقق إنجاز كبير، وفكرة الحماية الاجتماعية تحتاج المزيد بالرغم ما تحقق منها.

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الثانية من الصالون النقاشي الذي عقدته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول مشاركة أعضاء التنسيقية فى جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني.

وأكد مجدى، أن التنمية مهمة للغاية والتحول إلى القطاعات الأكثر إنتاجا وعلى رأسها الصناعة والزراعة ومدخلات الإنتاج، وفي الحوار الوطني تم الاتفاق بالإجماع على إعادة فتح المصانع المغلقة ودعمها.

أدار الحوار خلال الصالون النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، وشارك في الجلسة الثالثة من صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كلا من؛ بلال حبش، عضو مجلس أمناء التنسيقية ونائب محافظ بني سويف، النائب نادر مصطفي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، النائبة إيمان الألفي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، وعزوز عادل عضو التنسيقية.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.

