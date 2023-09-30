لجنة المكتبات بجامعة الزقازيق تجتمع لمناقشة عدد من الموضوعات

تحت رعاية الدكتور ٠خالد الدرندلي رئيس جامعه الزقازيق ، عقد اليوم الاجتماع الدوري للجنة المكتبات بالجامعة ، بحضور د٠عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، ود٠جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، و د٠إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، د٠هلال عفيفي أمين عام الجامعة وعميد كلية التجارة ، والسادة عمداء الكليات والمعاهد بالجامعة ، بالإضافة إلى حضور أ٠فايزه محمد فرحات مدير عام المكتبات ، أ.محمد السيد مدير إدارة المكتبة المركزية وسكرتير اللجنة.

ناقش الاجتماع خلال جلسته الموضوعات المتعلقة بالمكتبة المركزية ومكتبات كليات ومعاهد الجامعة الخاصة بكل من : الميزانية المقترحة لشراء كتب والمراجع العلمية بكل الكليات والمعاهد بالجامعة ، واعتماد نتيجة الجرد السنوي للمكتبة المركزية ومكتبات كليات ومعاهد الجامعة ، بالإضافة إلي آليات سير العمل المقترحة في المكتبات وسبل تطويرها وتحديثها بهدف تحقيق الاستفادة القصوي منها.

كما وافقت اللجنة علي قبول مجموعة من الكتب العلمية المتخصصة المهداة من أكثر من جهة.