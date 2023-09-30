رئيس محلية النواب: إنجازات الحكومة تؤكد أن الدولة تسير بطريق مُخطط ومدروس

أشاد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بعرض المهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء فى مؤتمر حكاية والذى عقد اليوم بالعاصمة الإدارية وتضمن كل ما تحقق تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى على مدار السنوات الماضية.

جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، مؤكدًا على أن هذا العرض يؤكد أننا على نسير على طريق مخطط تنموي مدروس ووجوبي و لا يوجد بدائل له.

ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إلى أنه فى ضوء هذا العرض فدعمه ودعم المصريين لتولي الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسة جديدة يأتي لاستكمال الجهد المبذول لإعادة بناء هذا الوطن كما أنه قرار نابع عن قناعة فى العقل و الوجدان بعيدًا عن أى عواطف أو أهواء.

كما أكد أيضا على ثقته بتلاحم الجميع فى تجاوز مصر لأزمة نقص النقد الأجنبى الحالية، موضحا أنها قد تكون عنصر من عناصر معركة التنمية و البناء الشامل المتوقع للوصول إلى المستهدف الأكبر حيث التأسيس لجمهورية جديدة تحتوي على مقومات الصمود و التطور المستدام.