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السبت 30 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

"سلة الزمالك" يواجه الأهلي الليبي في بطولة الدوحة الدولية

سلة الزمالك
سلة الزمالك
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يلتقي الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك مع نظيره الأهلي الليبي في تمام الساعة 6.30 مساء على صالة الغرافة القطري في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع  لبطولة الدوحة الدولية.

وسبق أن تقابل "سلة الزمالك" مع الأهلي الليبي في دور المجموعات، وفاز الفريق الأبيض بنتيجة  72 - 65 .

وتقام بطولة الدوحة الدولية بمشاركة 8 أندية وهي؛ "الزمالك المصري- الحكمة اللبناني - بيروت فيرست اللبناني -الفتح المغربي- ميرالكو بواتس الفلبيني- دجلة العراقي-العربي الكويتي-الأهلي الليبي".

ويتكون الجهاز الفني لـ"سلة الزمالك" من؛ أحمد مرعى مديرا فنيا، وياسر عبد الوهاب وسمير جودة مدربين، ومصطفى صدقي ووائل العايدى إداريين.

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الزمالك نادي الزمالك صالة الغرافة القطري
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