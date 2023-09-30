غدا.. انطلاق الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب بدور الانعقاد الرابع

يفتتح غدا الأحد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أعمال الجلسة الافتتاحية البرلمان من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثانى، حيث يستهل أعمال الجلسة بتلاوة قرار رئيـس جمهـورية مصر العربية رقم (408) لسنة 2023 بدعـوة المجلـس للانعقاد لافتتــاح دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الثاني، ثم قرار رئيـس جمهـورية مصر العربية رقم (284) لسنة 2023 بفض دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الثاني تتلوها الاعتذرات والرسائل وتشهد الجلسة العامة الثانية البرلمان يوم الثلاثاء: إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة.

بينما تشهد الجلسة الثالثة إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس في صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من بعض الأعضاء.

ويشمل جدول الجلسة الرابعة يوم الثلاثاء ا(الساعة الرابعة مساءً)؛ الاعتـذارات والرســــائل وإعلان نتيجة انتخابات مكاتب اللجان النوعية للمجلس.