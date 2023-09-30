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السبت 30 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الدفاع الروسية: اعتراض 9 قذائف صاروخية أوكرانية بمقاطعة بيلجورود

الحرب الأوكرانية
الحرب الأوكرانية
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط هجوم شنته القوات الأوكرانية باستخدام 9 قذائف "أوراجان" على الأراضي الروسية في مقاطعة بيلجورود المجاورة للحدود الأوكرانية.

وقالت الدفاع الروسية في بيان اليوم السبت - "لقد أحبطت القوات الروسية محاولة لنظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي على أراضي روسيا الاتحادية باستخدام 9 قذائف من راجمة الصواريخ المتعددة أوراجان". وأضافت الدفاع الروسية في بيانها: "أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت القذائف التسع فوق سماء مقاطعة بيلجورود ".

وفي سياق متصل.. أعلن حاكم مقاطعة "بريانسك" الروسية، ألكسندر بوجوماز، انقطاع التيار الكهربائي في بلدة "بوجار" بالمقاطعة نتيجة هجوم شنته القوات الأوكرانية اليوم، مشيرا إلى عدم وقوع ضحايا أو إصابات.

 

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الدفاع الروسية مقاطعة بيلجورود الروسية
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