الدوري الإنجليزي.. برايتون يخطط لاحتلال الصدارة بتشكيل هجومي أمام أستون فيلا

أعلن روبيرتو دي زيربي المدير الفني لنادي برايتون، تشكيل فريقه الذي سيواجه أستون فيلا، في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام المباراة بين الفريقين على ملعب فيلا بارك معقل أستون فيلا، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا، في إطار منافسات الجولة السابعة من البرلميرليج.

وبدأ دي زيربي بتشكيل هجوم أمام أستون فيلا حيث اعتمد على إيفان فيرجسون لقيادة خط الهجوم ويعاونه كل من سولومون مارش وداني ويلبيك وكاورو ميتوما.

ويبدأ برايتون المباراة أمام أستون فيلا بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: جيسون ستيل

خط الدفاع: جويل فالتمان - آدم وبستر - لويس دينك - بيرفس إستوبينان

خط الوسط: جاك هينشلوود - بيلي جيلمور - سولومون مارش - داني ويلبيك - كاورو ميتوما

خط الهجوم: إيفان فيرجسون

ويخطط دي زيربي للفوز بالمباراة واحتلال صدارة الدوري الإنجليزي من مانشستر سيتي مؤقتا، حيث يملك 15 نقطة ويحتل المركز الثالث متخلفا بثلاث نقاط عن الفريق السماوي، فيما يأتي أستون فيلا في المركز السادس برصيد 12 نقطة.