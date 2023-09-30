برلمانية: تزكية السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة لكي يستكمل مسيرة البناء والإنجازات



قالت د. شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب ، أن تزكيتها للرئيس عبدالفتاح السيسي ، للترشح للإنتخابات الرئاسية المقبلة ، يرجع للإنجازات التي شهدتها مصر طوال الـ 10 سنوات ووحققت طفرة تنموية غير مسبوقة في كافة المجالات وتابعت في تصريحات صحفية لها قائلة : حتي يستكمل الرئيس الإنجازات ومسيرة البناء لتتماشي مع الجمهورية الجديدة

وأشارت د. شيماء نبيه ،أن الرئيس السيسي ، عندما تولي البلاد في عام 2014 ، بعدما انقذ البلاد من مصير مجهول بعد ثورة 30 يونيو المجيدة ، كانت البلاد تعيش أسوء اوضاعها في كافة المجالات ، وتابعت : ولكن الرئيس السيسي اعاد بناء البلد من جديدة لتشهد إنجازات غير مسبوقة عبر سلسلة مشروعات قومية ضخمة ،كشبكة الطرق العملاقة ، والمدن الجديدة وبناء المصانع ، وكذلك المبادرات القومية ، كمبادرة حياة كريمة التي غيرت في حياة الريف والصعيد

ووفقا لنص المادة 142 من الدستور، يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. وفى جميع الأحوال، لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.