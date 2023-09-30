ads
السبت 30 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إخماد حريق مخلفات داخل عقار بشارع مستشفى الصدر في العمرانية

جانب من الحريق
جانب من الحريق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

اخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريق نشب بمخلفات بالطابق الأرضي بالعقار رقم 69 شارع العامل من شارع مستشفى الصدر بدائرة قسم شرطة العمرانية دون وقوع إصابات.

تلقي المقدم هاني عماد رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق بمخلفات بالطابق الأرضي بالعقار رقم 69 شارع العامل من شارع مستشفى الصدر بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ads
إشارة من غرفة عمليات النجدة إخماد حريق اتخاذ كافه الاجراءات الإجراءات القانونية ال الأجهزة الأمنية م الأجهزة الأمنية القانونيه اللازمة الحمايه المدنيه بالجيزة السيطرة على الحريق الطابق الأرضي
ads