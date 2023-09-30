إخماد حريق مخلفات داخل عقار بشارع مستشفى الصدر في العمرانية

اخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريق نشب بمخلفات بالطابق الأرضي بالعقار رقم 69 شارع العامل من شارع مستشفى الصدر بدائرة قسم شرطة العمرانية دون وقوع إصابات.

تلقي المقدم هاني عماد رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق بمخلفات بالطابق الأرضي بالعقار رقم 69 شارع العامل من شارع مستشفى الصدر بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.